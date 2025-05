Maduro aumenta pensões e renda básica por bonificações na Venezuela

Ele culpou as sanções financeiras pela deterioração dos salários e criou um esquema de bônus para compensar a queda na renda por meio de um valor que chamou de "renda mensal mínima".

O governo paga bônus para alimentação e "guerra econômica", embora este último se aplique aos 5,5 milhões de trabalhadores do setor público em um país com 30 milhões de habitantes.

"Vamos aumentar a renda de guerra econômica de US$ 90 para US$ 120 por mês", acrescentou o presidente, que geralmente faz tais anúncios por ocasião do Dia do Trabalho.

"Somada à renda do cestaticket (vale alimentação), de 40 dólares, a renda mínima integral para a classe trabalhadora é de 160 dólares equivalentes em bolívares", continuou.

O governante também anunciou um novo bônus para a "proteção da família trabalhadora", que ele espera ser pago a "cinco milhões de famílias", embora não tenha revelado o valor.

Os detalhes serão anunciados pela vice-presidente Delcy Rodríguez nos próximos dias.