Mais de 400 prisões durante comemorações do Dia do Trabalho em Istambul

Com raras exceções, concentrações foram proibidas nesta vasta esplanada - cenário de grandes lutas pela democracia - desde que as manifestações iniciadas no vizinho Parque Gezi abalaram o governo em 2013.

Como nos anos anteriores, a polícia havia fechado o acesso à praça há vários dias.

Milhares de pessoas foram autorizadas a se reunir na quinta-feira em dois bairros na parte asiática da cidade, convocadas por sindicatos, de acordo com imagens da imprensa turca e um cinegrafista da AFP.

