Moraes concede prisão domiciliar "humanitária" a ex-presidente Collor

O ex-presidente deverá usar tornozeleira eletrônica e segue com o passaporte suspenso.

O STF ratificou há poucos dias a condenação a oito anos e dez meses de prisão contra Collor, primeiro presidente eleito por sufrágio universal no Brasil após a ditadura militar (1964-1985).

Collor ficou preso na penitenciária Baldomero Cavalcanti de Oliveira, em Maceió, em uma ala especial e em cela individual devido à sua condição de ex-presidente.

Sua defesa havia solicitado a prisão domiciliar "humanitária", já que Collor sofre de "comorbidades graves que incluem doença de Parkinson, privação de sono crônica e transtorno bipolar".

Com um discurso inconformista, Collor gerou grandes expectativas ao chegar ao poder em 1990 como o presidente mais jovem da história do país, sob a promessa de uma reforma profunda da vida política e social.

Apelidado de "caçador de marajás", como chamava os funcionários com altos salários, renunciou, no entanto, à presidência em 1992, no meio de um processo de impeachment aberto pelo Congresso após seu irmão revelar esquemas de corrupção que envolviam o tesoureiro de campanha e amigo íntimo de Collor, Paulo César Farias.