Mulheres trans não poderão participar de competições femininas no Reino Unido

Se "nosso papel é tornar o futebol acessível para o maior número possível de pessoas", escreveu a Football Association, garantidora das leis do futebol na Inglaterra, "cabe cumprir os textos legais em vigor".

"Entendemos que isso será difícil para as pessoas que simplesmente querem praticar o esporte que amam, com o gênero com o qual se identificam", acrescenta a entidade.

E assegura que entrará em contato "com as mulheres transgênero registradas" na federação para "explicar-lhes as mudanças" e como "podem continuar" praticando seu esporte.

A Scottish FA "fornecerá conselhos sobre a implementação da política atualizada, incluindo sobre as oportunidades de participação adequadas para pessoas transgênero".

A decisão do Supremo Tribunal pôs fim a uma batalha legal de quatro anos entre o governo escocês, muito comprometido com os direitos das pessoas trans, e a associação For Women Scotland.

