No Dia Nacional da Oração, Trump fala em "virgens" e ouve sobre "sonhos divinos"

Ao liderar uma oração por Trump, White pediu um "reinício espiritual" nos Estados Unidos. "Conceda-lhe sabedoria além da compreensão humana... e dê-lhe sonhos e visões divinos", clamou.

Apesar de seus diversos escândalos, os cristãos evangélicos continuaram apoiando Trump nas eleições de 2024, assim como fizeram em 2016. Nesta quinta-feira, ele os agradeceu no evento que durou 90 minutos sob um sol escaldante.

Trump também agradeceu aos numerosos eleitores muçulmanos que o apoiaram no ano passado, convencidos por sua promessa de pôr fim ao derramamento de sangue nos conflitos ativos no Oriente Médio.

Mas ele se desviou do tema e se alongou ao falar sobre a ideia promovida por algumas correntes do islamismo segundo a qual os mártires de sua causa receberiam 72 virgens no paraíso.

Falando sobre seu encontro com imãs em Michigan, onde há uma grande população árabe-americana, Trump disse: "Perguntei a eles: 'Vocês querem morrer?'. Eles responderam: 'Não queremos morrer'. Então eu disse: 'E que tal 38 virgens?'. Eles responderam: 'Isso é uma tolice'".

