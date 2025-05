Nottingham Forest perde para o Brentford (2-0) e fica fora da zona da Champions

As esperanças do Nottingham Forest de se classificar para a Liga dos Campeões diminuíram com a terceira derrota em quatro partidas na Premier League, desta vez por 2 a 0 em casa para o Brentford no jogo que encerrou a 34ª rodada nesta quinta-feira (1º).

Este revés deixa o Nottingham na sexta posição, fora da zona da Champions, apesar de ter 60 pontos, os mesmos do último time (Chelsea) do Top 5.

O Forest, eliminado pelo Manchester City nas semifinais da Copa da Inglaterra no domingo, chegou a ocupar a terceira posição do final de dezembro até o início de abril, de maneira ininterrupta.