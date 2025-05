Petróleo se beneficia da postura mais rígida dos EUA em relação aos compradores de petróleo iraniano

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (1º), após uma abertura em queda, impulsionados pela perspectiva de um endurecimento das sanções dos Estados Unidos ao petróleo iraniano e aos seus compradores.

O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho ? primeiro dia de uso como contrato de referência ? registrou alta de 1,75%, fechando a US$ 62,13.

O equivalente americano, o West Texas Intermediate (WTI), para entrega em junho, subiu 1,77%, alcançando US$ 59,24.