Rio de Janeiro se enche de 'little monsters' fanáticos por Lady Gaga

"Traz alegria para o bairro, atrai mais dinheiro, mais turista", resume Analice Regina Moreira, uma moradora de Copacabana de 73 anos.

O Rio vive uma semana particularmente agitada. Além do show de Lady Gaga, é realizado o Web Summit, uma influente conferência sobre economia digital, e uma reunião de ministros das Relações Exteriores do grupo Brics ocorrida na segunda e terça-feira.

"Todo mundo no Rio! É tanta gente no Rio que o povo já está confundindo o Lavrov, ministro das Relações Exteriores Russo, com a Lady Gaga", brincou o prefeito Eduardo Paes, compartilhando nas redes um vídeo de uma pessoa que achou ter visto a cantora chegando enquanto passava o comboio do chanceler.

- "Muito maior" -

Enquanto esperam o show da intérprete de "Born this Way", alguns comerciantes cariocas já esfregam as mãos.

No Saara, popular área de comércio no centro, fãs de Gaga não hesitam em passar uma hora na fila para entrar na loja Lix, que oferece camisetas, bonés e outros acessórios com a imagem da estrela pop, especialmente idolatrada pela comunidade LGBTQ+.