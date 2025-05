Sheinbaum e Trump acordam melhorar balança comercial entre México e EUA, ainda sem acordo sobre tarifas

Disse que o telefonema durou entre 10 e 15 minutos, foi "muito cordial" e é um "bom sinal" para fortalecer a relação com os Estados Unidos no T-MEC.

O governo mexicano conseguiu aliviar em parte o impacto das tarifas, comparado a outros países.

As tarifas excluem no caso do México e Canadá todos os bens que são exportados sob as normas do acordo de livre comércio T-MEC. Mas a indústria automotiva e a siderúrgica enfrentam tarifas por parte dos Estados Unidos.

"Queremos uma condição ainda melhor para a indústria automotiva e de aço e alumínio", disse Sheinbaum.

O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas de Trump, já que 80% de suas exportações vão para os EUA, seu maior parceiro comercial.

- Reduzir o déficit comercial -

Anteriormente, em uma mensagem no X, Sheinbaum havia informado que acordou com Trump que equipes dos dois governos trabalharão em alternativas para melhorar a balança comercial, um dos argumentos do republicano para impor as tarifas.