Swiatek, atual campeã, é atropelada por Gauff na semifinal do WTA 1000 de Madri

Num sinal de frustração, Swiatek bateu furiosamente uma bola no chão com sua raquete após outro erro no final do primeiro set.

O padrão permaneceu o mesmo no início do segundo set. Gauff quebrou Swiatek em seu primeiro saque.

Com uma desvantagem de 40 a 15, Gauff conseguiu fazer 4 a 0 com outra dupla falta. A tenista de Varsóvia, de 23 anos, venceu mais uma vez um game de honra fazendo 5 a 1 antes de acabar perdendo a partida.

"Sinto que não consegui me movimentar bem. Não consegui nem colocar um Plano B em prática. Nada funcionou para mim hoje. Tudo simplesmente desmoronou. Minha sensação é a de que eu não estava posicionando bem meus pés na quadra", disse Swiatek na zona mista.

"Gostaria de ter me movimentado melhor e buscado uma chance de voltar ao jogo, como nos dias anteriores, mas hoje não foi possível", lamentou a polonesa.

- Roma é dúvida para Swiatek -

Em busca do 23º título de sua carreira, que não vem desde que conquistou Roland Garros em junho de 2024, Swiatek ficou a um passo do título que havia conquistado no ano passado.