Trump substitui assessor de Segurança Nacional após escândalo e fortalece Rubio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, removeu nesta quinta-feira (1º) Mike Waltz, enfraquecido pelo escândalo do Signalgate, do cargo de assessor de Segurança Nacional e o substituiu de forma "interina" pelo chefe da diplomacia Marco Rubio, que sai fortalecido do primeiro ajuste de gabinete.

Waltz estava sob pressão desde que o editor-chefe da revista Atlantic revelou em março que o adicionou por engano a uma conversa no aplicativo de mensagens Signal sobre ataques contra os rebeldes huthis no Iêmen.

Participavam do grupo, entre outros, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o vice-presidente JD Vance, os chefes de inteligência e da CIA e o próprio Rubio.