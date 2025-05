United vence na visita ao Athletic Bilbao (3-0) pela ida das semis da Liga Europa

Foi nesse mesmo local que o United garantiu sua vitória maiúscula nesta quinta-feira.

O time do norte da Inglaterra abriu o placar aos 30 minutos, quando Harry Maguire cruzou, Manuel Ugarte desviou e Casemiro finalizou para a rede.

O caminho para a vitória ficou mais aberto aos 35, quando, após uma revisão do VAR, o árbitro expulsou Vivian e marcou um pênalti, convertido por Bruno Fernandes.

O próprio português aumentou quase no intervalo (45'), fazendo 3 a 0 num mano a mano após receber um toque de calcanhar do uruguaio Ugarte.

No segundo tempo, o United continuou superior, mas não conseguiu ampliar a vantagem diante do time espanhol, que não conseguia reagir.

A vitória inglesa poderia ter sido ainda maior. Aos 5 minutos, um gol do argentino Alejandro Garnacho foi anulado, e o United também marcou dois gols, um de Noussair Mazraoui nos acréscimos do primeiro tempo e outro de Casemiro no meio do segundo tempo.