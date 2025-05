Wall Street fecha em alta impulsionada por resultados de gigantes da tecnologia

A Bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (1º) em alta, impulsionada por resultados melhores do que o esperado de duas gigantes americanas do setor de tecnologia, Meta e Microsoft, que puxaram consigo outras grandes capitalizações.

O Dow Jones somou 0,21%, o tecnológico Nasdaq subiu 1,52% e o índice amplo S&P 500 avançou 0,63%.

Há um "impulso no mercado após (...) os mínimos de abril" graças, em particular, a "uma reação positiva aos resultados de Microsoft e Meta", indicam os analistas do Briefing.com em uma nota.