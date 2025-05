Agressor fere 2 mulheres em universidade do oeste dos EUA

Um agressor feriu a tiros nesta sexta-feira (2) duas mulheres no campus de uma universidade privada perto de Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, informaram as autoridades.

"Uma está em estado crítico e a outra está estável neste momento", disse a jornalistas o prefeito da cidade de Inglewood, James Butts.

As vítimas são "mulheres hispânicas", assim como o suspeito, detalhou o funcionário.