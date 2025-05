Alerta de tsunami no sul do Chile por forte terremoto no mar

As autoridades chilenas pediram, nesta sexta-feira (2), a evacuação da costa da região de Magallanes, no extremo sul do país, após emitirem um alerta de tsunami devido a um terremoto de magnitude 7,5 no mar.

O terremoto ocorreu às 9h58, horário local (mesmo horário em Brasília), no mar, 218 quilômetros ao sul da cidade de Puerto Williams (cerca de 2.500 quilômetros ao sul de Santiago) e a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Centro Sismológico Nacional, dependente da Universidade do Chile.

Segundo a instituição chilena, o terremoto teve magnitude 7,5. O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou uma magnitude de 7,4.