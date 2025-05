Aluguel de galinhas se populariza nos EUA devido ao aumento dos preços dos ovos

O aluguel de galinhas começou a ganhar força nos Estados Unidos há mais de uma década, quando Jenn e Phil Tompkins criaram o projeto "Alugue a galinha", na Pensilvânia.

O serviço se expandiu para cerca de 40 cidades pelos agricultores. E ganhou ainda mais popularidade nos últimos meses.

"Desde a pandemia temos visto mais interesse do que o normal, mas ele foi especialmente maior neste ano. Eu diria que de três a quatro vezes mais do que vimos na mesma época do ano passado", Victoria Lee, que atende a região de Los Angeles em sua fazenda na comunidade da Agua Dolce, disse à AFP.

No pico da crise, os americanos chegaram a pagar mais de dez dólares (cerca de 56 reais, na cotação atual) por uma dúzia de ovos, o que, dependendo da cidade, costumava custar entre três a cinco dólares.

Os supermercados começaram a racionar as embalagens cartonadas, e a questão se infiltrou na campanha presidencial de 2024, quando Donald Trump prometeu reduzir o custo dos alimentos, incluindo os ovos, assim que assumisse o cargo.

Mas o republicano é o atual presidente e o produto segue em alta.