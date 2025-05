Antonelli (Mercedes), de 18 anos, conquista pole da corrida sprint do GP de Miami

Atrás do holandês ficaram o britânico George Russell (Mercedes) e as duas Ferraris do monegasco Charles Leclerc e do britânico Lewis Hamilton.

As dez primeiras posições no grid para a corrida sprint de sábado foram completadas pelo tailandês Alexander Albon (Williams), pelo francês Isack Hadjar (Racing Bulls) e pelo espanhol Fernando Alonso (Aston Martin).

nb/gbv/das/aam/am

© Agence France-Presse