Cardeal francês Aveline, defensor de migrantes em Marselha e próximo de Francisco

Criado cardeal por Francisco em 2022, Aveline é membro dos Dicastérios para os Bispos e para o Diálogo Inter-religioso, funções que exigem que viaje a Roma com frequência.

"O conclave é algo que nunca vivenciei", disse a jornalistas em 21 de abril, quando o pontífice latino-americano morreu.

"Estarei lá como um grande retiro espiritual e, aconteça o que acontecer, ouvirei o que o espírito sussurra em nossos ouvidos".

Um de seus colegas o descreve como uma pessoa afetuosa, focada e aberta. Ele tinha o apreço do falecido papa, com quem compartilhava o interesse pelo diálogo com o mundo muçulmano, a defesa dos migrantes e a visão de uma Igreja orientada para fora de Roma e mais focada nas chamadas "periferias".

Aveline também foi um dos principais arquitetos da visita de Francisco a Marselha em setembro de 2023, para um encontro de bispos e jovens de diferentes religiões da região do Mediterrâneo.

"Eu queria mostrar ao povo de Marselha que esse papa fazia parte da família", explicou Aveline.