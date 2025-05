Cinco pessoas sobrevivem após queda de avião em pântano repleto de jacarés na Bolívia

Cinco pessoas sobreviveram a um acidente de avião de pequeno porte na Amazônia boliviana e permaneceram 36 horas presas em um pântano antes de serem resgatadas nesta sexta-feira (2), informaram as autoridades.

Todos os ocupantes ? três mulheres, uma criança e o piloto ? saíram ilesos e foram encontrados sobre a aeronave virada, no departamento amazônico de Beni, no nordeste do país.

"Os cinco estavam em cima do avião em excelentes condições", informou Wilson Ávila, diretor do Centro de Operações de Emergência da região.