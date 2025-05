Criação de empregos supera previsões nos EUA

A maior economia do mundo criou 177.000 empregos no mês passado, um pouco abaixo dos 185.000 em março, informou o Departamento do Trabalho em um comunicado nesta sexta-feira.

Desse modo, a criação de empregos permaneceu bem acima do consenso dos analistas de 130.000, de acordo com o Briefing.com.

O índice de desemprego permaneceu em 4,2%, em linha com as expectativas.

Setores como saúde, transporte e armazenamento, atividades financeiras e assistência social foram responsáveis por uma parcela significativa das contratações.

Pouco depois da divulgação dos dados, Trump usou sua plataforma Truth Social para destacar os números "sólidos" do emprego.

"Como eu disse, estamos em uma ETAPA DE TRANSIÇÃO, apenas começando!", ele escreveu.