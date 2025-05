ELN ordena confinamento de população no noroeste da Colômbia em meio a onda de violência

O Exército de Libertação Nacional (ELN) ordenou o confinamento da população civil no noroeste da Colômbia a partir desta sexta-feira (2) por três dias, em meio a uma recente onda de assassinatos contra militares e policiais.

O país atravessa seu pior pico de violência da última década, com negociações frustradas entre o governo e as organizações ilegais mais poderosas.

A governadora do departamento do Chocó (noroeste), Nubia Córdoba, denunciou nesta sexta-feira, na rede social X, uma "nova escalada de violência" na região em confrontos entre a guerrilha e o Clã do Golfo, o principal grupo narcotraficante da Colômbia.