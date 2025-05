EUA fará desfile militar em 14 de junho, dia do aniversário de Trump

Trump "prestará homenagem aos veteranos americanos, aos militares em serviço ativo e à história militar com um desfile", escreveu a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, na rede social X.

Kelly compartilhou também um link de um artigo da Fox News afirmando que o desfile contará com tropas americanas e estudantes das academias militares do país.

Além disso, o evento evocará ? com figurantes e equipamentos ? a guerra da independência, a guerra civil dos EUA, as duas guerras mundiais, a guerra do Vietnã e conflitos mais recentes, como os do Iraque e do Afeganistão.

- "Espetaculares" -

O Pentágono prevê a participação de 6.600 soldados, 50 aviões e 150 veículos para esse desfile que, segundo sua porta-voz Heather Hagan, será acompanhado de queima de fogos "espetaculares" e celebrações durante todo o dia no National Mall, uma grande esplanada no centro da capital norte-americana.

"Vamos celebrar o maior e mais belo desfile militar da nossa história", declarou Pete Hegseth, chefe do Pentágono, à Fox News.