Forte terremoto no mar causa temor no extremo sul do Chile e da Argentina

Um forte terremoto no mar no extremo sul do Chile e da Argentina fez com que as autoridades ativassem por algumas horas um alerta de tsunami e de evacuação de áreas costeiras pouco povoadas desta região próxima à Antártica.

O terremoto foi registrado às 9h58 (mesmo horário em Brasília) no mar, a 218 quilômetros ao sul da localidade de Puerto Williams (cerca de 2.500 km ao sul de Santiago), e a 10 km de profundidade, segundo o Centro Sismológico Nacional, que faz parte da Universidade do Chile.

Várias localidades tiveram que ser evacuadas por algumas horas de forma preventiva no litoral da região de Magallanes, no Chile, devido a um sismo de magnitude 7,5, de acordo com as autoridades chilenas (7,4 segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS).