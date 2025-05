Gata é única sobrevivente de queda em desfiladeiro nos EUA

Uma gata que caiu junto com um casal em um desfiladeiro de cerca de 115 metros de altura foi a única sobrevivente do trágico incidente no oeste dos Estados Unidos, informou nesta quinta-feira (1º) uma organização de proteção animal.

A felina "foi encontrada em uma gaiola preta e macia, que estava suja e rasgada, mas parecia ter suportado bastante bem a queda", indicou a organização Best Friends Animal Society em um comunicado.

O animal rajado, que se estima ter cerca de 12 anos, estava junto aos corpos de duas pessoas que morreram ao cair de um ponto popular do turístico Parque Nacional do Cânion Bryce no início da semana, de acordo com as autoridades.