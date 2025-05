Heidenheim empata com lanterna Bochum na abertura da 32ª rodada da Bundesliga

Num jogo de desesperados, o Heidenheim (16º) empatou em 0 a 0 em casa com o lanterna Bochum (18º) nesta sexta-feira (2), na abertura da 32ª rodada da Bundesliga.

O resultado na Voith-Arena não foi bom para nenhum dos dois times, que lutam para fugir do rebaixamento, principalmente para o Bochum que se aproxima de sua sétima queda para a segunda divisão.

Sem gols, o jogo ficou marcado por uma cena. No início do segundo tempo (49') o goleiro do Heidenheim, Kevin Müller, de 34 anos, sofreu uma forte pancada na cabeça numa disputa aérea com o volante do Bochum Ibrahima Sissoko e teve que ser retirado de maca após vários minutos de atendimento em campo.