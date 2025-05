Lázaro Cárdenas, o grande porto mexicano que enfrenta o furacão Trump

Lázaro Cárdenas, situado no estado de Michoacán, reflete, assim, a profunda integração do México com os Estados Unidos e o Canadá no âmbito do acordo de livre comércio (T-MEC), ameaçado pelas tarifas alfandegárias.

O porto é conectado a uma ferrovia que vai até os Estados Unidos e o Canadá, e por isso um contêiner pode chegar à cidade de Chicago em sete dias.

"É um ponto logístico para a distribuição de mercadorias", diz Joel Méndez, gerente de operações do porto, durante uma visita da AFP a suas instalações.

A economia mexicana conseguiu até o momento evitar o fardo da contração: o PIB cresceu 0,6% interanual no primeiro trimestre de 2025, embora analistas alertem para dificuldades no vital setor manufatureiro devido às tarifas.

Lázaro Cárdenas não fica atrás: a movimentação de contêineres subiu 11% entre janeiro e março, quando o México já estava na mira de Trump.

Além disso, tornou-se um importante concorrente do porto de Long Beach, na Califórnia, segundo as autoridades locais, e se prevê aumentá-lo em 1.100 hectares (916 campos de futebol).