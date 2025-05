Matteo Zuppi, cardeal italiano progressista e diplomata discreto

Comprometido no processo de paz no Burundi junto a Nelson Mandela, também participou, junto ao fundador da Comunidade de Sant'Egidio, Andrea Riccardi, nas negociações sobre Moçambique que foram realizadas durante dois anos em Roma e que terminaram em outubro de 1992 com a assinatura de um acordo de paz.

Licenciado em história, literatura e filosofia, também é membro do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral - organismo vaticano encarregado de questões como a migração e a pobreza - assim como da Administração do Patrimônio da Sede Apostólica, que gere os bens do Vaticano.

"A Igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas. Está composta por homens, e os homens são pecadores", declarou à La Repubblica quando foi consultado sobre os diversos escândalos que sacudiram o Vaticano.

ljm-cg-cmk/gab/lpt/mab/avl/dd/aa

© Agence France-Presse