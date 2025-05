Ministro Carlos Lupi pede demissão após escândalo de suposta corrupção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou, nesta sexta-feira (2), a demissão de seu ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, em meio a um escândalo por um suposto esquema nacional de fraude contra aposentados e pensionistas, informou o governo.

Lupi estava no centro de uma tempestade política após serem detectados descontos não autorizados nos recibos de aposentadoria e pensão, realizados por sindicatos e outras associações com a possível conivência de funcionários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O governo comunicou a renúncia por meio de uma nota à imprensa. "Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações em curso", defendeu-se Lupi em uma carta divulgada em sua conta no X.