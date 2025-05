'Não há indícios de ataque', diz polícia alemã após atropelamento em massa em Stuttgart

"Segundo as nossas investigações atuais (...), nossos colegas no local dos fatos acreditam que se trata de um trágico acidente", declarou a polícia em um comunicado publicado em sua conta do X.

Os bombeiros indicaram no X que os três feridos gravemente foram levados ao hospital e que as outras vítimas receberam atenção médico no local.

Uma porta-voz da polícia declarou à AFP que por volta das 17h50, horário local (12h50 de Brasília), "um Mercedes preto classe G atropelou um grupo de pessoas" e que "o motorista foi detido".

Nesta sexta-feira, as autoridades pediram à população para evitar o centro de Stuttgart e alertaram que problemas de tráfego foram registrados na região.

Nas imagens do local do acidente, é possível ver um carrinho de bebê destruído. O jornal Bild reportou que os testemunhos relataram que uma mulher que levava um carrinho é uma das pessoas atropeladas.

