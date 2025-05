Peter Edo, o cardeal húngaro com imagem marcada por seus vínculos com Orban

No entanto, permanece em silêncio ante as viradas antidemocráticas do governo de Viktor Orban, denunciadas por Bruxelas e diversas organizações internacionais.

"Peter Erdo demonstra um silêncio servil, sem se opor jamais ao regime cada vez mais ditatorial de Orban", aponta à AFP a professora de teologia Rita Perintfalvi.

"É culpado de nunca ter denunciado as flagrantes violações de direitos fundamentais cometidos pelo governo", destaca.

A Igreja húngara teceu nos últimos anos estreitos laços com o poder e celebrou as iniciativas do primeiro-ministro para renovar locais de culto e recristianizar as escolas em nome da defesa do cristianismo na Europa.

Em troca, os religiosos apoiam tacitamente sua política contra as pessoas LGBTQIA+ ou os migrantes, apesar dos pedidos do papa Francisco à abertura.

Durante a crise migratória de 2015, Erdo advertiu que, segundo a legislação nacional, qualquer ajuda a um migrante poderia ser considerada como "tráfico de pessoas".