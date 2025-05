Petro diz que jornalistas colombianas estavam em barco com ajuda para Gaza atacado por drones

Duas jornalistas colombianas estavam a bordo do barco com ajuda humanitária que foi atacado nesta sexta-feira (2) na altura de Malta, no Mar Mediterrâneo, quando seguia rumo à Faixa de Gaza, informou o presidente Gustavo Petro, que tachou a ação como conduta de "nazistas".

Ativistas da Flotilha da Liberdade, um movimento de solidariedade aos palestinos, suspeitam que Israel é responsável pelo ataque à sua embarcação, que não deixou feridos.

O Exército israelense não confirmou nem desmentiu essas acusações.