Quem é a pessoa mais velha do mundo após morte de brasileira de 116 anos?

A britânica Ethel Caterham, de 115 anos, se tornou a pessoa mais idosa do mundo, após a morte da freira brasileira que detinha o recorde, anunciaram grupos de pesquisa especializados nesta quinta-feira (1º).

Caterham nasceu em uma cidadezinha de Hampshire, no sul da Inglaterra em 21 de agosto de 1909, vive em um asilo de Surrey, na mesma região.

A britânica, que já viveu mais que seu esposo e suas duas filhas, agora é a pessoa mais idosa do mundo, segundo o Grupo de Pesquisa Gerontológica (GRG), com sede nos Estados Unidos, e a base de dados LongeviQuest, após a morte de Inah Canabarro Lucas, de 116 anos, no Brasil.