Rubio, o falcão de Trump que assume um raro desafio duplo na Casa Branca

No Congresso, entretanto, era visto como um político afável com opiniões moderadas.

Os interlocutores estrangeiros também o veem como a pessoa mais razoável do entorno de Trump.

"Achamos que ele é uma pessoa que ainda é 'normal' e que, pelo menos, ouvirá nossas preocupações e dirá que as levará em conta", afirmou um diplomata de um país aliado dos EUA que participou de uma reunião com Rubio e pediu anonimato.

No entanto, o novo assessor de Segurança Nacional tem tido cuidado para não romper publicamente com o presidente americano. Em uma reunião a portas fechadas na Casa Branca, ele discordou de Elon Musk, o bilionário que implementou severos cortes de gastos federais, de acordo com uma pessoa familiarizada com o encontro.

Embora tenha defendido a ajuda externa como congressista, Rubio não se opôs ao desmantelamento da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID).

Pelo menos dois senadores democratas disseram estar arrependidos de ter votado para confirmar Rubio. O congressista Chris Murphy relatou que esperava que o funcionário "enfrentasse" Trump em questões com as quais ele se importava profundamente, como a Ucrânia.