Trump revela orçamento conservador com foco na segurança

O orçamento de Trump confirma o golpe na ajuda externa desferido por seu governo. Na rede social X, o chefe da diplomacia americana, Marco Rubio, publicou um link para o projeto orçamentário. "Foi restaurada a liderança do bom senso."

"Por muito tempo, os americanos tiveram pouco ou nenhum retorno do seu investimento. O dinheiro de seus impostos foi enviado para ONGs que não prestam contas no exterior, com o objetivo de financiar programas que não atendem aos interesses da nossa nação. Isso acabou", ressaltou Rubio.

O projeto de orçamento formaliza o fechamento da agência americana de desenvolvimento internacional USAID, cujos cortes drásticos que sofreu foram criticados em todo o mundo.

A ajuda americana ao desenvolvimento "voltou-se para prioridades da extrema esquerda", denuncia o governo americano, em uma estratégia que anuncia, por exemplo, o fim dos subsídios às cidades com energia zero no México e dos programas de planejamento familiar em Afeganistão, Síria e África.

- Golpe nos imigrantes -

Os imigrantes foram duramente afetados pelo orçamento. A Casa Branca prefere financiar "deportações em massa e deter o fluxo de benefícios ilimitados para os imigrantes ilegais", que "têm preferência sobre os cidadãos americanos", afirma.