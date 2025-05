Wall Street encerra a semana em alta

A China afirmou, nesta sexta, que avalia uma proposta de negociação dos Estados Unidos sobre a guerra comercial, mas insistiu em que o país norte-americano deve retirar em primeiro lugar as tarifas que abalaram a economia mundial.

Trump assegura que há boas chances de chegarem a um acordo.

O Japão, por sua vez, exaltou o que chamou de "conversas francas e construtivas" com o governo Trump, em um momento em que Tóquio prepara possíveis concessões e evoca a arma dos títulos do Tesouro.

À medida que o otimismo ganha terreno nos Estados Unidos, "os operadores se inclinam pelos ativos de risco, ao comprar ações em todos os setores [...], embora reduzindo sua exposição à moeda americana aos títulos do Tesouro", avaliou o analista Torres.

No mercado, as taxas de juros dos títulos americanos com vencimento em dez anos subiram para 4,31%, contra 4,22% no fechamento de quinta-feira.

