A quatro dias do conclave, cardeais continuam com reuniões preparatórias

Nessas reuniões, que são realizadas no salão Paulo VI do Vaticano, os cardeais eleitores e não eleitores debatem as questões prioritárias da Igreja.

Mas, para o orador, elas também são uma oportunidade de ser convincente ou de delinear o perfil ideal do próximo papa. Neste sábado, "foi expresso o desejo de um papa profético" e de que "a Igreja não se isole mais no cenáculo", mas que "traga luz a um mundo que precisa desesperadamente de esperança", disse Bruni.

Quem atenderá melhor a esses critérios?

Será que o próximo pontífice seguirá a linha marcada por Franciscom reformista e sem papas na língua? "Reconhecemos o que ele fez, mas nenhum papa é perfeito, ninguém pode fazer tudo", disse o arcebispo de Singapura, William Seng Chye Goh, que é considerado um conservador.

"Encontraremos o sucessor de São Pedro" à frente de uma igreja com cerca de 1,4 bilhão de católicos em todo o mundo, acrescentou.

O arcebispo de Argel, Jean Paul Vesco, considerado progressista, disse que "espera profundamente" por um futuro papa na continuidade de Francisco, que "foi como o pai do filho pródigo, que abre seus braços e seu coração. É isso que esperamos de um Santo Padre".