Al Hilal demite técnico Jorge Jesus

O português Jorge Jesus foi demitido do cargo de técnico do Al Hilal, anunciou o clube saudita em um comunicado divulgado neste sábado (3).

Jorge Jesus, de 70 anos, comandou vários clubes portugueses, incluindo Benfica e Sporting, além do Flamengo e do Fenerbahçe da Turquia. Em 2023, ele assumiu o Al Hilal.

"A diretoria do Al Hilal chegou a um acordo com o técnico do time principal, o português Jorge Jesus, para rescindir o contrato que os vinculava", anunciou o clube em um comunicado publicado nas redes sociais.