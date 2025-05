Arsenal perde em casa para Bournemouth com gol de Evanilson

O PSG também perdeu sua partida pelo campeonato neste sábado, na visita ao Strasbourg, também por 2 a 1, mas o técnico Luis Enrique decidiu usar a maioria de seus reservas nessa partida.

O Liverpool se sagrou campeão matematicamente no último fim de semana, e ao Arsenal, segundo colocado desde o final de dezembro, restou a disputa pelo segundo lugar, mas até mesmo esse objetivo agora ficou ameaçado pelo fato de ficar estagnado em 67 pontos.

O Manchester City, que venceu o Wolverhampton por 1 a 0 na sexta-feira, está em terceiro com 64 pontos. O Newcastle (4º, 62), que joga contra o Brighton no domingo, também pode se beneficiar do tropeço do Arsenal.

Arteta permaneceu fiel à sua filosofia de levar cada jogo a sério e não optar por um "time B" às vésperas de um grande duelo. Apenas o desfalque de Jurrien Timber forçou uma mudança na lateral direita, onde Ben White jogou.

Thomas Partey, suspenso no jogo de ida contra o PSG, voltou ao time titular como volante, permitindo que Declan Rice se envolvesse mais no ataque e o jogador inglês levou muito perigo com seus chutes (15' e 17') e uma cabeçada (19'), antes de abrir o placar aos 34 minutos, após uma ótima assistência do norueguês Martin Odegaard.

Mas o Bournemouth (8º, 53 pontos) não desistiu e aumentou a intensidade para reagir no segundo tempo. O espanhol Dean Huijsen empatou de cabeça (67') e o brasileiro Evanilson, ex-Fluminense, marcou o gol da vitória ao receber uma bola desviada por um companheiro em uma cobrança de escanteio aos 75 minutos.