Atlético de Madrid empata na visita ao Alavés (0-0) e segue em 3º no Espanhol

Já o Alavés (16º) conquistou um ponto importante em sua luta pela permanência na primeira divisão.

Após insossos 45 minutos iniciais, o atacante argentino Julián Álvarez teve a primeira chance, mas o meio-campista do Alavés, Ander Guevara, defendeu em cima da linha do gol (64').

Pouco depois, os goleiros brilharam: Jan Oblak, do Atlético, em tentativas de Kike García (74' e 84'), e Antonio Sivera, do Alavés, fez uma boa defesa num chute do francês Clément Lenglet (76').

O argentino Ángel Correa (87') teve a última chance, mas seu compatriota, o zagueiro do Alavés Facundo Garcés, fechou bem a jogada e o jogo terminou empatado.

Ainda neste sábado o Barcelon, líder do campeonato, vai visitar o lanterna e já rebaixado Real Valladolid.

Quatro pontos atrás do clube catalão está o Real Madrid, que recebe o Celta de Vigo (7º) no domingo.