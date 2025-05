Barça vence Valladolid (2-1) de virada e se consolida na liderança do Espanhol

No banco, Raphinha e Lamine Yamal assistiam, agasalhados.

O brasileiro entrou depois do intervalo e, antes disso, aos 35 minutos, devido à lesão de Dani Rodríguez, Yamal teve que ser acionado.

As mudanças surtiram efeito rapidamente, com Yamal cruzando e Ferreira tendo dificuldade para afastar, colocando Raphinha no pé da rede para empatar com seu 16º gol em LaLiga.

O gol da vitória veio com Fermín aparecendo na marca do pênalti para desviar, com oportunismo, um cruzamento de Gerard Martín (60').

Outro jogador 'anônimo', Héctor Fort, quase brilhou ao receber um toque de calcanhar de Yamal na área mas seu chute acertou a trave.

"Um bom equilíbrio entre todos, dar importância a todos, embora no final haja uns que jogam mais e outros menos. No fim das contas, somos uma equipe", resumiu Flick.