Bayern cede empate nos acréscimos contra Leipzig (3-3) e título da Bundesliga é adiado

O Bayern de Munique deixou a vitória escapar nos acréscimos na partida deste sábado (3) contra o RB Leipzig, mas pelo menos conseguiu garantir um ponto que o deixa a um passo do seu 34º título da Bundesliga.

Com 76 pontos, o Bayern está nove pontos à frente do Bayer Leverkusen (67), que tem três jogos restantes, o primeiro no domingo às 12h30 (horário de Brasília) em Freiburg.

O gigante de Munique, no entanto, tem um saldo geral de gols muito favorável (o primeiro critério para decidir um possível empate final no número de pontos) em comparação com o Leverkusen, o atual campeão: 61 contra 31.