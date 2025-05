Cardeal sueco Arborelius, um católico convertido em um mar de ateus

A diocese de Estocolmo compreende todo o país, onde vivem 128.000 católicos, ao redor de 1,6% da população total.

Arborelius foi criado cardeal pelo papa Francisco em 2017, um ano depois da visita ecumênica do pontífice para comemorar o 500° aniversário da Reforma, tornando-se o primeiro prelado nórdico a vestir os trajes vermelhos cardinalícios.

Sob o pontificado de Francisco, foi membro de quatro dicastérios ou ministérios do Vaticano encarregados do clero, dos bispos, das igrejas do leste e da promoção da unidade cristã.

Defensor da doutrina da Igreja, Arborelius considerou seu ministério como uma missão para proteger a mensagem bíblica, particularmente em seu país que está na vanguarda dos direitos LGBTQIA+ e onde os pastores protestantes podem se casar, mesmo se forem do mesmo sexo.

"A Igreja condena todas as formas de discriminação injusta, inclusive as baseadas no gênero ou na orientação sexual", escreveu Arborelius junto com seus homólogos da Finlândia, Dinamarca, Noruega e Islândia em uma carta da Conferência Episcopal Nórdica publicada em março.

"No entanto, não estamos de acordo quando esse movimento propõe uma visão da natureza humana que ignora a integridade corporal da pessoa, como se o gênero físico fosse um puro acidente", acrescenta a carta.