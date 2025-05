China nega que exige acesso a dados de usuários depois de UE impor multa ao TikTok

Em 2025, o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei que pedia que a ByteDance se desfizesse do controle do TikTok no país ou seria expulso.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adiou duas vezes o prazo limite para a venda da rede social, que conta com 170 milhões de usuários americanos, e que vencerá em 19 de junho.

