Dos rituais ao laboratório: uma planta em teste contra a depressão no Brasil

Carvajal concorda: "Tive um estado de me questionar" sobre "o trabalho, o dia a dia (...) Você passa a ter uma vida mais leve", resumiu o programador, que parou de usar a planta há algum tempo.

No Brasil, não há proibição do cultivo ou da posse da jurema-preta. O consumo de DMT, entretanto, é proibido, com exceções para uso religioso e científico. Araújo adverte que a substância "não é uma cura mágica" e que "os psicodélicos não são para todos".

Em seus experimentos, os pacientes recebem ajuda psicológica, e alguns continuam com seu tratamento farmacêutico convencional. "São tratamentos que não necessariamente implicam em você ter que tirar a medicação", explicou a neurocientista Fernanda Palhano-Fontes, do Instituto do Cérebro. "Da mesma maneira que a gente tem pacientes que melhoram muito, tem pacientes que não melhoram nada."

- 'Canais espirituais' -

"O Brasil ocupa atualmente uma posição de bastante destaque" nas pesquisas com DMT, devido às raízes da substância na sociedade, disse Araújo.

Em seu uso religioso, as raízes da jurema-preta são combinadas com outras plantas em uma espécie de vinho, que anima os rituais com danças e tambores. Isso faz parte das tradições indígenas do Nordeste, onde a planta é cultivada.