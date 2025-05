Enviado da ONU pede que Israel interrrompa ataques à Síria

O OSDH, sediado no Reino Unido, mas que tem fontes em campo, reportou mais de 20 bombardeios ontem, o que chamou de "ataque mais intenso" de Israel contra a Síria neste ano.

Israel bombardeou o entorno do palácio presidencial nesta sexta-feira, como "uma mensagem" ao governo do presidente Ahmad Al-Sharaa. Já o governo sírio descreveu os bombardeios como "uma escalada perigosa contra as instituições do Estado e a sua soberania".

A força israelense "está posicionada no sul da Síria e pronta para impedir a entrada de forças hostis na área de localidades drusas", anunciou hoje o Exército de Israel. Mas, segundo um líder druso da província de Sueida, reduto dessa minoria no sul da Síria, "não houve nenhuma mobilização de soldados israelenses" na região. "Parece que sua presença se limita à província de Quneitra, onde estabeleceram posições após a queda do regime de Bashar al-Assad", em dezembro, disse à AFP.

Os drusos são uma minoria derivada do islã xiita e representam um pequeno contingente significativo no Líbano, na Síria e nas Colinas de Golã.

