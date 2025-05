Fãs se aglomeram em Copacabana para show gratuito de Lady Gaga

A partir da estação mais próxima do metrô, as próximas levas de fãs foram abordadas por uma sucessão de vendedores ambulantes que ofereciam leques ou cangas com a imagem de Lady Gaga.

Em seguida, eles tiveram que esperar em uma longa fila para passar pelos postos de controle da polícia que detectam metais e ter acesso à praia em um dia de calor intenso.

As autoridades locais destacaram mais de 5.000 agentes de segurança, auxiliados por drones e câmeras de reconhecimento facial.

O show deste sábado faz parte da turnê promocional do oitavo álbum de Lady Gaga, "Mayhem".

Os singles do álbum, como "Abracadabra" e "Die with a Smile" - gravado com Bruno Mars e premiado com um Grammy, o 14º da cantora e atriz de 39 anos - foram um sucesso nas plataformas de streaming.

"Eu estou aqui desde as 7h40", disse à AFP Alisha Duarte, 22 anos, que está tentando se refrescar com um leque decorado com as cores do arco-íris, o símbolo da comunidade LGBTQIA+, representada em Copacabana, disse à AFP.