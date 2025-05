Fernández Artime, uma opção de continuidade do papa Francisco

Ángel Fernández Artime e Jorge Bergoglio se conheceram em Buenos Aires, em 2009: o primeiro ainda não era cardeal, o segundo era arcebispo da capital argentina e, quatro anos depois, mudaria seu nome para Francisco.

Fernández tem 64 anos e dedicou boa parte da sua carreira à educação em sua congregação salesiana. "Tive tantos momentos de diálogo com Francisco, que permanece no meu coração", disse à Rádio Nacional da Espanha (RNE). Ele é um dos cinco espanhois entre os 133 cardeais com poder de voto.

"Buscou, de todas as formas, aproximar cada vez mais a Igreja dos mais humildes, dos mais aflitos da humanidade", descreveu Fernández à agência Info Salesiana. "Um papa que era muito crítico dos abusos de poder, guerras e mortes, um papa que sempre teve uma visão corajosa e profética. Logicamente, nem sempre foi aceito por todos", acrescentou.