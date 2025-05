Irã defende direito de enriquecer urânio

O Irã defendeu, neste sábado (3), o seu direito de enriquecer urânio frente às crescentes críticas do Ocidente e após três rodadas de negociações com Washington para supervisionar seu programa nuclear, durante as quais ambas as partes sinalizaram avanços.

"O Irã tem todo o direito de possuir o ciclo completo de combustível nuclear", afirmou o ministro das Relações Exteriores, Abbas Aragchi, em uma mensagem publicada no X, recordando a adesão do Irã ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear (TNP).

"Vários membros do TNP enriquecem urânio enquanto rejeitam totalmente as armas nucleares", acrescentou.