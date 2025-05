Israel diz que interceptou míssil lançado do Iêmen

O exército de Israel anunciou neste sábado (3) que interceptou um míssil disparado do Iêmen, depois que ele acionou sirenes de alerta aéreo em Jerusalém e em outras regiões.

Por sua vez, os rebeldes huthis do Iêmen denunciaram vários ataques dos Estados Unidos contra suas posições.

"Após as sirenes que soaram recentemente em várias partes de Israel, um míssil lançado do Iêmen foi interceptado", afirmaram os militares israelenses em um breve comunicado no Telegram.