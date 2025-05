Já campeão, PSG perde para Strasbourg antes do jogo de volta contra Arsenal na Champions

O revés da semana passada foi a primeira derrota do PSG nesta temporada da Ligue 1 e impediu que o time se tornasse o primeiro na história da liga francesa a terminar uma temporada inteira invicto.

As duas últimas derrotas no campeonato são, de qualquer forma, sem importância para um time que se sagrou campeão francês já no início de abril.

Na viagem à Alsácia, as coisas se complicaram para os parisienses na primeira etapa. Primeiro com um gol contra de Lucas Hernández aos 20 minutos e depois quando Felix Lemarechal ampliou a vantagem pouco antes do intervalo (45'+3).

Bradley Barcola diminuiu para os visitantes logo após o início do segundo tempo (46'), mas o placar permaneceu inalterado.

O atacante e destaque do PSG, Ousmane Dembélé, desfalcou a equipe enquanto se recupera de uma pancada sofrida na primeira partida contra o Arsenal, e o goleiro Gianluigi Donnarumma também foi poupado.

Vitinha, Khvicha Kvaratshkhelia e Willian Pacho ficaram no banco de reservas e nem jogaram. Fabián Ruiz também começou a partida no banco, mas entrou em campo durante a partida.